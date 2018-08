L'olandese potrebbe essere escluso dall'elenco dei convocati per la sfida di domani con l'Atalanta

Eusebio Di Francesco

Nelle scorse ore vi avevamo parlato di una trattativa ormai in stato avanzato tra la Roma e il Marsiglia per la cessione di Kevin Strootman, per una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. Dalla classica conferenza stampa della vigilia, prima della partita con l’Atalanta di domani, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha confermato le voci: “Su Kevin c’è una trattativa in corso tra la società e il Marsiglia. Il suo impiego domani? Ci parlerò dopo l’allenamento per vedere il da farsi, a gennaio Dzeko viveva una situazione simile, poi ha giocato ed è rimasto”.

Da verificare, dunque, se l’olandese verrà incluso nell’elenco dei convocati per la partita dell’Olimpico, o se un’esclusione dalla lista, di fatto, ne certificherà la cessione. Al momento, nella trattativa tra i due club, manca ancora l’intesa definitiva, mentre il calciatore è stato accontentato con un contratto da 4,5 milioni a stagione.