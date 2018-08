Nonostante avesse un tumore al cervello, McCain ha cercato di rispettare i suoi impegni politici fino alla fine, sfidando anche il presidente Donald Trump

È morto, all’età di 81 anni, il senatore repubblicano John McCain. Veterano del Vietnam, aveva da tempo un tumore al cervello e venerdì aveva annunciato la sua decisione di sospendere le cure. Nonostante la malattia McCain ha cercato di rispettare i suoi impegni politici fino alla fine, sfidando anche il presidente Donald Trump. Nel 2008 corse contro Barack Obama alle presidenziali.

Proprio il tycoon ha espresso in un tweet il suo “più profondo rispetto per la famiglia di McCain. I nostri cuori e le nostre preghiere sono con voi”. Fra Trump e McCain i rapporti non sono stati dei migliori, con il senatore che ha inflitto al presidente uno schiaffo pesante sull’Obamacare e Trump che non l’ha mai dimenticato. “Grazie senatore McCain per il suo servizio al Paese”, ha twittato la First Lady, Melania Trump.

L’omaggio di Obama e Clinton a McCain

Nell’esprimere le proprie condoglianze alla famiglia McCain, l’ex presidente Obama ricorda la loro sfida alle elezioni presidenziali del 2008. “Eravamo molto diversi ma condividevamo la fedeltà a qualcosa di più alto, ovvero agli ideali per cui generazioni di americani e immigrati hanno combattuto, manifestato e fatto sacrifici” afferma. L’ex presidente Bill Clinton ringrazia McCain per il ruolo svolto nella normalizzazione dei rapporti fra Stati Uniti e Vietnam, e ne ricorda la tenacia e la non paura a rompere gli schemi se lo riteneva giusto.