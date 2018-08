Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale che manda in pensione il North American Free Trade Agreement

Usa e Messico più ‘vicini’. Il presidente americano Donald Trump ha infatti annunciato un accordo commerciale che manda in pensione il Nafta, ossia il North American Free Trade Agreement (accordo nordamericano per il libero scambio). “Non abbiamo ancora iniziato a trattare con il Canada”, ha detto il tycoon. “A breve chiamerò il premier canadese Justin Trudeau. Vedremo se Ottawa rientrerà nell’accordo con il Messico o se sarà un’intesa separata”.

Addio al Nafta

Donald Trump lo definisce “un accordo molto buono” con il Messico. “È un gran giorno per il commercio. E’ veramente un buon accordo per entrambi i Paesi”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. I negoziatori statunitensi e messicani hanno lavorato per settimane al fine di spianare le divergenze in modo da revisionare l’accordo stipulato quasi 25 anni fa, mentre il Canada attendeva di riprendere i negoziati.