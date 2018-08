Giulia De Lellis confessa la fine della relazione con Andrea Damante

Uno stop definitivo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A dichiararlo ufficialmente l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e fashion blogger durante una serata al Mamma Mia Beach di Santa Teresa di Riva (ME).

È una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore.

Con questa frase la De Lellis toglie ogni dubbio ai fan che per mesi hanno ipotizzato un riavvicinamento che sembrava confermato dalle tante foto pubblicate su Instagram che li ritraggono insieme. Solo tanta stima e una grande amicizia ormai. Anche perché la De Lellis adesso vuole dedicarsi soltanto a sè stessa e al suo futuro.

Nuovi progetti in vista per Giulia De Lellis

“Casina d’estate, profumo di mare e famiglia. Ultimi giorni di vacanza prima di ripartire carica !! Viaggi ma soprattutto nuovi e grandi progetti che come sempre condivideremo insieme. Se mi fermo – scrive Giulia De Lellis su Instagram – a pensare a come la mia vita è stata stravolta nell’arco di quasi tre anni rimango ancora un po’ scioccata. Una persona speciale una volta mi disse “tu non sei ipocondriaca tesoro, tu ami semplicemente la vita, da morire”(vediamo chi di voi ricorda chi e dove). Dio è vero, io amo troppo la vita, io amo troppo vivere . E qualunque sia la vostra situazione – conclude – , con qualsiasi problema, con le imperfezioni, i disagi o le disavventure: amatela. È una.. Provate a pensarci. Viviamo, dovrebbe bastare già…”.

Fonte video YouTube