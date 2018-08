I messaggi social prima della partenza

Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini sono una delle coppie che parteciperanno alla prima edizione di Temptation Island Vip, la cui messa in onda su Canale 5 è prevista per ottobre.

Singolare la partecipazione dell’ex calciatore specie perché a condurre il programma è Simona Ventura, sua ex moglie. I due, comunque, vivono al momento un rapporto sereno (e poi, Simona non è tra le tentatrici, quindi…).

Stefano e Nicoletta hanno postato sulle loro pagine social una foto che li ritrae in partenza per la Sardegna, dove il reality viene girato.

“Io e te, più forti di prima ❤️ A presto!”, ha scritto lei sul suo profilo. “L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso”, ha scritto lui. Chissà con “diverso” cosa intendeva Bettarini, speriamo non single…