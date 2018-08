I dettagli della serie tv inglese che andrà in onda da mercoledì 28

Storia, passione (si parla di scene senza veli), sentimento, preziosi costumi e scenografie mozzafiato. Da mercoledì, dopo il successo ottenuto nel Regno Unito, in America e in Australia, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la miniserie inglese “Guerra e Pace” sceneggiata da Andrew Davies con la regia di Tom Harper e un cast stellare. Tra i volti noti infatti vedremo Lily James nei panni della contessa Nataša Rostova ma anche Gillian Anderson (l’agente Scully di X-Files).

La trama di “Guerra e Pace”- la serie

La trama riprenderà l’omonimo classico ottocentesco di Lev Tolstoj ambientato nella Russia del 1805. Al centro della storia il triangolo amoroso tra Pierre Bezuckov, la contessa Nataša Rostova e il principe Andrej Bolkonskij sullo sfondo dell’invasione di Napoleone alla conquista del regno di Alessandro I sui campi della battaglia di Borodino e l’incendio di Mosca.

Curiosità “Guerra e Pace”

La serie di sei episodi è stata girata tra la Russia, Lituania ed Estonia dove sono state sfruttate le location spettacolari di Palazzo di Caterina, la residenza estiva degli zar,dello State Hermitage Museum di San Pietroburgo, di Palazzo Yuzupov e del Russian Museum.

Nel cast di “Guerra e Pace” anche Greta Scacchi (la contessa Natalia Rostova), Gillian Anderson (Anna Pavlovna), Stephen Rea (Vassily Kuragin), Jim Broadbent, Tom Burke, Tuppence Middleton, Aneurin Barnard, Callum Turner. La serie è prodotta da BBC Cymru Wales, in associazione con The Weinstein Company, Lookout Point e BBC Worldwide.

