Tragedia sulle strade. Un incidente mortale si è verificato nei pressi di Viterbo. Una persona stava intervenendo sulla propria vettura in panne è stata travolta da un altro mezzo. L’altra macchina per cause ancora da accertare è piombata sull’auto ferma. Inutili i tentativi di soccorso. La strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ è stata temporaneamente chiusa in direzione Terni tra Cinelli e Tuscania.