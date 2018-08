Il tecnico nerazzurro ha annullato il giorno di riposo, richiamando tutti agli allenamenti già nella giornata di oggi

Sono bastate due giornate di Serie A per finire sul banco degli imputati. L’Inter di Spalletti, dopo un’estate di grandi acquisti sul mercato e ambizioni di successo, ha portato a casa appena un punto nelle prime due uscite stagionali, facendosi rimontare due goal di vantaggio dal Torino.

Subito critico il mister, nelle dichiarazioni postpartita: “Dobbiamo lavorare tanto, altrimenti non saremo l’anti-Juve né l’anti-nessuno. Oggi abbiamo regalato due goal e poi non ho visto nessuna reazione da parte dei miei giocatori in campo, con questo atteggiamento non si va da nessuna parte”.

Il tecnico toscano, furente per il pareggio subito in rimonta, ha deciso di annullare il giorno di riposo in programma per la giornata odierna, richiamando tutti al lavoro già stamattina, per una seduta punitiva. Inevitabile, nella partita di sabato contro il Bologna, la ricerca di un cambio di passo, per evitare una partenza a handicap.