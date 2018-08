“Lo faccio per i miei figli, oltre che per me...”, ha dichiarato la cantante

Mel B, 43 anni, ex Spice Girl, entrerà a breve in un rehab per curare la sua dipendenza da alcol e sesso. Sarebbe una conseguenza da uno stress post-traumatico da ricondurre al suo ex marito, Stephen Belafonte, accusato dalla cantante di violenze domestiche ma assolto per mancanza di prove concrete.

Il divorzio da Belafonte è stato finalizzato dal tribunale poche settimane fa: la cantante dovrà versare 5mila dollari al mese all’ex marito per il mantenimento della figlia in comune Madison e 15mila dollari al mese di alimenti. La giudice di America’s Got Talent non ha retto e ha così deciso il ricovero: “Lo faccio per i miei figli, oltre che per me…”, ha dichiarato.

Fonti vicine alla cantante hanno rivelato a The Sun di come Mel B beva da mesi senza controllo e di come faccia spesso sesso con tre uomini diversi nello stesso giorno. L’ex marito ha spinto sulle debolezze di Mel B per ottenere quello che voleva e per lei adesso non è rimasta che un’unica via, la disintossicazione.