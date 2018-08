Dopo le ultime deludenti esperienze, il tecnico è pronto a rimettersi in gioco nel nostro campionato

Dal fallimento dei Mondiali 2014, è stato un crollo verticale per Cesare Prandelli, che da tecnico stimatissimo a livello internazionale ha vissuto una netta involuzione. Quattro anni dopo, l’ex CT dell’Italia è pronto a rimettersi in gioco: “Voglio tornare in Serie A – ha dichiarato ai microfoni di Radio Anch’io – sarei pronto ad accettare anche un ruolo da subentrato nel nostro campionato. Ho rifiutato proposte dall’estero, ho capito che non fa per me in questi anni”.

Inevitabile un commento sulla squadra cui il suo nome è più legato, la Fiorentina: “I ragazzi di Pioli possono rappresentare la vera sorpresa del campionato. A Firenze si vive il calcio in maniera straordinaria, va trovata la giusta alchimia con i tifosi. Benassi è un ragazzo di cui il calcio italiano ha bisogno, adesso è cresciuto e può dimostrare tutto il suo valore”.