Si chiude così, un po’ in sordina, la storia d’amore tra Kevin Strootman e la Roma. La società giallorossa nella serata di ieri ha definito l’accordo con l’Olympique Marsiglia per la cessione del centrocampista olandese, sulla base di un’offerta da 25 milioni più 3 di bonus. A testimonianza dello stato avanzatissimo della trattativa, il calciatore non è stato incluso nell’elenco dei convocati per la sfida di oggi con l’Atalanta.

Strootman, che al Marsiglia ritroverà il suo vecchio mentore Rudi Garcia, che lo volle fortemente nella capitale nell’estate 2013, guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione. Nella mattinata di oggi sono in programma le visite mediche di rito, poi arriverà la firma sul contratto e l’ufficialità della chiusura dell’affare.