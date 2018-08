Sul mezzo con lui anche il fratello che è rimasto ferito e desso è ricoverato all'ospedale "Perrino" di Brindisi

Un bambino di 9 anni è morto dopo un incidente stradale mentre era a bordo di una minimoto. Lo schianto è avvenuto in contrada Pezze Mammarelle, a circa 15 chilometri da Martina Franca. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi su un muretto ma non è sopravvissuto alle ferite riportate. Lo si legge sull’edizione di Lecce del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Taranto, si schianta con la minimoto: muore a 9 anni

Sembra che l’incidente sia avvenuto mentre un gruppo di bambini giocava all’aperto. Al momento dello schianto, il bambino era alla guida della minimoto, con lui anche il fratello che è rimasto ferito e desso è ricoverato all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Per il piccolo di 9 anni, anche lui trasportato immediatamente in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Taranto e del Commissariato di Ps di Martina Franca.