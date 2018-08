Il fantasista serbo, poco impiegato da Mazzarri, si trasferirà in Turchia con la formula del prestito

Il calciomercato in entrata per l’Italia è chiuso da ormai dieci giorni, ma continuano le trattative in uscita per definire le cessioni all’estero. Dopo la trattativa tra la Roma e il Marsiglia per Kevin Strootman, la prossima a decollare sembra essere quella tra il Torino e il Besiktas per il prestito annuale di Adem Ljajic.

Il fantasista serbo, poco impiegato dall’arrivo di Mazzarri sulla panchina granata, punta sull’esperienza in Turchia per rilanciarsi e trovare maggior spazio dal primo minuto, e lascerebbe l’Italia per la prima volta in otto anni, da quando, appena maggiorenne, iniziò a vestire la maglia della Fiorentina.