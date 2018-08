La numero 1 del ranking WTA conferma il suo scarso feeling con il cemento newyorkese: seconda eliminazione di fila al 1° turno

Si apre col botto l’edizione 2018 degli US Open. Sul primo match del nuovo Louis Armstrong, la numero 1 del ranking WTA Simona Halep si è arresa in due set a Kaia Kanepi, uscendo di scena già al primo turno, esattamente come dodici mesi fa, quando perse da Maria Sharapova. Un altro grande traguardo per l’estone, che conferma il suo feeling con il cemento newyorkese, dove lo scorso anno aveva raggiunto, provenendo dalle qualificazioni, i quarti di finale.

Una partita subito in salita per la Halep, che si è vista strappare il primo parziale con il punteggio di 6-2, di fronte a un’avversaria in giornata di grazia. Nel secondo set, dopo la grande paura di essersi trovata sotto di due break (0-3) la romena ha reagito, portandosi fino al 4-4, salvo poi, nel suo gioco di servizio, cedere nuovamente la battuta, fornendo di fatto alla Kanepi la possibilità di servire per la partita.

Vittoria non priva di patemi, invece, per Elina Svitolina, numero 7 del ranking WTA ancora a caccia dei primi risultati di spessore a livello slam, in una stagione ricca di alti e bassi. Al cospetto della statunitense Vickery, la campionessa delle ultime due edizioni degli Internazionali d’Italia ha faticato nei game al servizio, salvo poi ritrovare il suo miglior gioco, con aggressività, nel terzo e decisivo set, vinto con un secco 6-1.