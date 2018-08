I funerali del senatore McCain si terranno sabato 1 settembre nella cattedrale di Washington, la sepoltura invece è attesa il giorno successivo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un tweet aveva espresso il suo “più profondo rispetto per la famiglia di McCain. I nostri cuori e le nostre preghiere sono con voi”, ha bocciato l’idea di un comunicato ufficiale per il senatore americano John McCain, morto all’età di 81 anni.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, che ha citato alcune fonti, il portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, e il capo dello staff John Kelly hanno fatto pressione sul presidente per un comunicato ufficiale con la parola ”eroe” per descrivere McCain. Il presidente si è però rifiutato, preferendo un tweet che mette in evidenza i rapporti difficile fra i due.

I funerali di John McCain sabato 1 settembre

I funerali del senatore McCain si terranno sabato 1 settembre nella cattedrale di Washington, la sepoltura invece è attesa il giorno successivo. Mercoledì sarà allestita una camera ardente in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda nella capitale americana, lo ha fatto sapere il suo staff. Sono più di 30 le persone che hanno ricevuto ilprivilegio diuna camera ardente della Capitol Rotunda, “cuore simbolico e fisico” della Capitol Hill, un gesto riservato ai “cittadini più rilevanti”, da quando la pratica è iniziata nel 1852 dopo la morte di Henry Clay, ex speaker della Camera e senatore del Kentucky. McCain sarà quindi il tredicesimo ex senatore a cui sarà garantito lo stesso onore.