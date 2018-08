Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polaria il bimbo è stato colto da una crisi cardiaca durante la crociera.

Un bimbo libanese di 2 anni è morto sul volo Alitalia Beirut-Roma. L’aeromobile ha quindi effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Bari- Palese per i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polaria il bimbo è stato colto da una crisi cardiaca durante la crociera. In volo, una delle hostess gli ha prestato il primo soccorso per rianimarlo mentre si decideva l’atterraggio d’emergenza.

Una volta a terra i medici del 118 hanno tentato la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti il magistrato di turno e il medico legale.