Il centravanti napoletano è vicinissimo alla firma con il club dell'isola più in voga delle Baleari

Marco Borriello e Ibiza, una lunga storia d’amore. Dopo anni in cui l’estate dell’attaccante napoletano si è sviluppata sulla più cool delle Baleari, tra una serata e una partita in spiaggia con l’amico Bobo Vieri, il centravanti con la valigia in mano ha deciso di eleggerla come sua nuova casa, firmando un contratto con l’UD Ibiza, militante nella terza divisione spagnola.



Borriello, trentasei anni, era rimasto svincolato dopo una stagione molto deludente alla SPAL, senza trovare una sfida che lo affascinasse a livello di Serie A. Adesso, ripartendo dalla Spagna, avrà la possibilità di giocare in un ambiente senza pressioni, facendo la differenza con le sue qualità.