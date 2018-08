Ieri su Twitter compagna Rain Dave ha ammesso che gli sms erano stati indirizzati proprio a lei, e che la Argento non ha preso bene la pubblicazione: "Mi ha scritto che sono un mostro"

Si arricchisce di particolari la vicenda che vede come protagonista Asia Argento accusata da Jimmy Bennet di aver fatto sesso con lui quando era ancora minorenne.

Rose McGowan, la cui compagna Rain Dove aveva già ieri rivelato la verità sugli sms, si allontana ancora di più dall’attrice italiana e le manda a dire di “diventare la persona che avrebbe voluto fosse Harvey Weinstein“. “Fai la cosa giusta, sii onesta”, ha affermato l’attrice americana – ma nata a Firenze – alla fine di una lunga dichiarazione. McGowan ha anche precisato di “non essere affiliata o complice” nell'”incidente” in cui Asia è stata accusata di aver fatto sesso con Jimmy Bennett, un ex attore all’epoca diciassettenne, e di aver pagato con l’aiuto dell’allora compagno Anthony Bourdain 380 mila dollari per evitare una azione legale che avrebbe potuto essere ancora più pesante dal punto di vista finanziario.

Caso Argento, Asia ‘tradita’ da Rain Dove compagna della McGowan

L’attrice italiana è stata tradita da una amica alla quale aveva confessato di aver fatto sesso con il 17enne. Si tratta di Rain Dove, la modella 27enne compagna di Rose McGowan che con Asia ha dato vita al movimento #MeToo. Su Twitter infatti la ragazza ammette che gli sms erano stati indirizzati proprio a lei, e che la Argento non ha preso bene la pubblicazione: “Mi ha scritto che sono un mostro”.

Rain Dove: “Asia ha fatto sesso con un minorenne”

“Mi sono rivolta alla polizia perché Asia ammettendo di aver fatto sesso con il minorenne di fatto ha confessato di aver commesso un reato”, ha scritto Dave sui social network. Rain però ha negato di aver inviato i messaggi privati al sito Tmz: “È stato sicuramente qualche amico o collaboratore con cui li avevo condivisi per valutare il da farsi… Un amico avido”.

Rain Dove esce allo scoperto per salvaguardare la compagna

Rain Dove si sofferma anche sulla foto con Bennet sul letto con Asia e rilascia una dichiarazione inequivocabile: “È stato lui stesso a inviarla a Tmz, ci ha guadagnato 28 mila dollari”. La modella spiega che ha deciso di uscire allo scoperto per evitare che si pensasse che la talpa fosse la compagna. Infine evidenzia di sentirsi in colpa con la Argento: “Ma la giustizia deve prevalere”.

Immagine twitter