Dormire bene e nella giusta quantità contribuisce alla salute del cuore

Non solo la qualità ma anche la quantità del sonno influisce sul benessere psicofisico. Ad essere interessato dalle ore passate a letto il cuore. Un recente studio ha infatti dimostrato che per un cuore sano e forte bisogna dormire tra le 6 e le 8 ore, non di meno ma neanche di più.

La ricerca condotta dall’Onassis Cardiac Surgery Centre, ad Atene, e presentato a Monaco durante il Congresso Esc 2018, il meeting annuale della Società Europea di Cardiologia, ha dimostrato come la giusta quantità di sonno possa garantire la salute del cuore.

Lo studio che mette in relazione salute del cuore e sonno

Sono stati quindi messi a confronto, attraverso 11 ricerche prospettiche pubblicate negli ultimi cinque anni, tre gruppi di oltre un milione di adulti che non presentavano alcuna malattia cardiovascolare. Il primo gruppo comprendeva persone con l’abitudine a dormire meno di sei ore, il secondo gruppo con persone che hanno dichiarato di dormire più di otto ore e il terzo con il range richiesto.

Lo studio ha dimostrato che i primi due gruppi hanno manifestato più probabilità di incorrere in malattie cardiovascolari. Gli autori dello studio hanno precisato che servono ulteriori accertamenti sul legame tra sonno e salute del cuore nonostante sia stato più che dimostrato come la durata del sonno influisca su metabolismo e pressione sanguigna, fattori responsabili nei casi negativi di patologie cardiovascolari.