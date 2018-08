La modella si è raccontata in un'intervista

Zoe Cristofoli, 22 anni, modella e influencer è la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Intervistata dal Corriere della sera ha raccontato di come si sono conosciuti, cose li unisce e cosa invece li rende diversi.

“Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere – ha raccontato – Fabrizio era una persona che non mi interessava. Mi sembrava il bello e dannato, il bad boy. A giugno, durante Pitti Uomo a Firenze l’ho conosciuto… Lo osservavo con curiosità. Stavo facendo il mio lavoro, lui il suo. Finita lì. Poi c’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio”.

“Tutto è cominciato all’improvviso in questi ultimi giorni. Ci diciamo tutto, parliamo per ore”, racconta la modella che però sottolinea che non stanno insieme.

Tra lei è Fabrizio molte sono le affinità, una su tutte: “Il modo di vivere la vita, non è pericoloso, è solo diverso da come è visto”.

La modella spera però che l’ex re dei paparazzi cambi: “Su tante cose. Altri ci hanno provato senza riuscirci, ma io non sono gli altri. Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via”.