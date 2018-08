Frequesta una scuola molto prestigiosa ed esclusiva

La scuola sta per ricominciare per tutti, ma i riflettori sono sempre puntati addosso ai piccoli famosi. Il principino George, 5 anni compiuti lo scorso 22 luglio, tornerà tra i banchi il prossimo 6 settembre.

Quest’anno inizierà l'”Year One”, cioè il primo anno delle elementari, alla prestigiosa (e molto esclusiva, dato che costa circa 25 mila euro l’anno) Thomas’s Battersea School di Londra, dove ha frequentato l’ultimo anno di materna.

Il piccolo George studierà materie classiche come scienze, storia, geografia e religione, ma non solo. Come si legge sul sito della scuola, il piano di studi prevede anche attività motorie come nuoto e ginnastica, e 35 minuti di danza con un pianista dal vivo ad accompagnare gli studenti, per “stimolare abilità fisiche, resistenza, creatività e musicalità”. Previste anche lezioni di recitazione.