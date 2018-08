Thomas Magnum tornerà sul piccolo schermo. Ecco quando

Il detective Thomas Magnum, dopo quasi quarant’anni, tornerà sul piccolo schermo. Dal prossimo 24 settembre andrà in onda prodotto da Cbs il reboot di Magnum P.I, il cult anni ’80 con il baffuto Tom Selleck. Ma niente baffi sul nuovo protagonista Jay Hernandez, l’attore 40enne delle serie Six Degrees, Friday Night Lights, Nashville, The Expanse, Last Resort e Scandal e comparso nei film Squadra 49, Quarantena e Suicide Squad.

Le novità del reboot di Magnum P.I.

Tante le novità del reboot di Magnum P.I. che non sarà una semplice ripresa della serie originale. Thomas Magnum sarà sempre un detective privato non con un passato da ex Navy Seal del Vietnam ma un veterano della guerra in Afghanistan. Hernandez non sarà quindi un clone di Selleck ma ne manterrà il fascino e il sex appeal che hanno contraddistinto il persoaggio di Magnum.

Aria di rivoluzione anche per il personaggio di J.Q. Higgins III interpretato da John Hillerman che si trasformerà in una donna. Si chiamerà Juliet Higgins e verrà interpretata da Perdita Weeks conosciuta per il ruolo di Mary Boleyn nella serie tv I Tudors e vista recentemente in Ready Player One. Rimarrano poi i personaggi di Rick interpretato da Zachary Knighton e TC che avrà il volto di Stephen Hill.

Thomas Magnum non abbondonerà la passione per le Ferrari (ne avrà ben tre: una “458 Spider”, una “308 Gts” e infine una “Portofino”) guidate ancora una volta sullo sfondo esotico delle Hawaii.

Creatori e sceneggiatori del reboot di Magnum P.I. sono Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov.

