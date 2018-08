La sorellina della Duchessa di Cambridge raggiante durante la sua vacanza in Italia

Orgogliosa del suo pancione in bikini rosso. Pippa Middlenton in vacanza con il marito James Matthews in Toscana sfoggia le sue forme da settimo mese di gravidanza, raggiante e solare negli scatti pubblicati da Chi.

Pippa Middlenton, relax in Toscana

Sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini la sorella minore della Duchessa di Cambridge si mostra tonica e in forma. Nonostante infatti la dolce attesa, Pippa Middlenton approfitta del relax italiano per dedicarsi a lunghe passeggiate a piedi e in bicicletta e a piacevoli nuotate. Al suo fianco sempre il marito con il quale si trova in grande sintonia ed armonia. Gli scatti hanno infatti rubato dolci scambi di sguardi e teneri baci.

Non è la prima volta che Pippa Middlenton si mostra sorridente per la gravidanza. Al battesimo del principino Louis ha sfoggiato infatti un abito dai toni del verde che lasciava intravedere un pancino al quarto mese.