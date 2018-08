La trasmissione riprende lunedì 10 settembre

Uomini e Donne è uno dei programmi più attesi di Canale 5: i fan della trasmissione di Maria De Filippi dovranno aspettare ancora per poco perché riprenderà da lunedì 10 settembre.

E mentre impazza il toto tronisti, da più parti sul web si legge che potrebbe non essere confermato per questa nuova edizione il trono gay. Secondo quanto è circolato in rete non ci sarebbe un nuovo tronista gay, almeno non nella prima parte del programma.

Il motivo non è specificato, ma probabilmente la redazione non ha trovato il candidato ideale. Le riprese inizieranno venerdì 31 agosto e da quel giorno sapremo qualcosa di più…