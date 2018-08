Sfida tutta da seguire quella in programma al secondo turno tra Camila e Venus Williams. Sonego trova Khachanov

Si apre nel segno degli italiani la 138a edizione degli US Open, in programma, come di consueto, a Flushing Meadows, nei pressi di New York. La prima giornata ha visto quattro azzurri su cinque raggiungere il secondo turno, con l’unica eccezione di Matteo Berrettini, purtroppo sconfitto in tre set dal padrone di casa Denis Kudla.

Una giornata aperta dal sorprendente successo di Paolino Lorenzi, che si conferma paradossalmente più vincente sul veloce che sulla terra rossa a livello di slam, eliminando in quattro set un avversario sulla carta molto a suo agio sul cemento, il britannico Kyle Edmund. Sorprende meno, ma si prende comunque una grande soddisfazione Lorenzo Sonego, che da lucky loser raggiunge il secondo turno, battendo al quinto Gilles Muller, al suo ultimo slam della carriera.

Vince e convince Andreas Seppi, che ha beneficiato del ritiro di Sam Querrey nel quarto set, quando era avanti di due parziali a uno, mentre Camila Giorgi non ha avuto alcun problema, nel torneo femminile, a sbarazzarsi della giovane wild card Osuigwe. Al secondo turno, l’unica azzurra in tabellone principale troverà Venus Williams, con un potenziale terzo round contro Serena.

Guardando ai big in scena nel primo giorno di US Open, si chiude con un ritiro la carriera a livello di major di David Ferrer, abbandonato dalle forze nel secondo set della sfida sull’Arthur Ashe con Rafa Nadal. Grande paura, invece, per il finalista dello scorso anno Kevin Anderson, che si salva al quinto con Harrison. Avanzano anche Stan Wawrinka e Andy Murray, capaci di battere rispettivamente Dimitrov e Duckworth.