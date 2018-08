Invasione hollywoodiana per la 75a Mostra del Cinema di Venezia

Mancano ormai poche ore all’apertura della 75a Mostra del Cinema di Venezia. Il festival 2018 si aprirà mercoledì 29 con First Man, il film su Neil Armstrong diretto da Damien Chazelle con Ryan Gosling, di nuovo fianco a fianco dopo La La Land. Insieme a loro si attende anche Claire Foy, la protagonista della serie tv The Crown.

Ricco il red carpet di giovedì 30 che vedrà sfilare un’altra star di La La Land, Emma Stone a Venezia per La Favorita di Yorgos Lanthimos. Con lei si attendono anche Alfonso Cuaròn, al Festival per presentare il suo nuovo progetto Roma, e Jeff Goldblum e di Tye Sheridan nel cast di The Mountain, dopo il successo al box office per Ready Player One di Steven Spielberg.

Lady Gaga sul grande schermo a Venezia 75

Grande attesa per Lady Gaga presente venerdì 31 a Venezia 75 nel ruolo inedito di attrice per il film A star is born diretto da Bradley Cooper per la prima volta dietro la macchina da presa. La parata di stelle di venerdì continuerà con i fratelli Coen che partecipano alla rassegna con il western The Ballad of Buster Scruggs e con Oliver Assayas accompagnato da Juliette Binoche e Guillaume Canet per Doubles Vies – Non Fiction.

Sabato 1 settembre vedrà l’arrivo di Luca Guadagnino per l’attesa proiezione di Suspiria. A sfilare con lui Tilda Swinton e Dakota Johnson. Il giorno successivo sarà la volta di Charlie Says, il film su Charles Manson con Matt Smith e Hannah Murray de Il Trono di Spade e Chace Crawford di Gossip Girl ma anche di The Sisters Brothers. Il film diretto da Jacques Audiard con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal è tra i favoriti non solo al Lido ma anche agli Oscar. In giornata si attendono anche Bérénice Bejo ed Edgar Ramirez per La Quietud di Pablo Trapero.

La prima settimana di settembre si aprirà con At Eternity’s Gate, film su Vincent van Gogh interpretato da Willem Dafoe e diretto da Julian Schnabel. Si continua martedì 4 con Natalie Portman nel ruolo di cantante in Vox Lux di Brady Corbet. Negli ultimi giorni della Mostra in programma le proiezioni asiatiche tra le quali la più attesa è sicuramente quella di Zhang Yimou con Shadow. Il regista si è aggiudicato il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2018.

Il festival si concluderà l’8 settembre con Driven di Nick Hamm con Jason Sudeikis, Lee Pace e Corey Stoll e Judy Greer sulla storia di John DeLorean e La DeLorean Motor Company.