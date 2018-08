Anteprime e grande attese italiane alla Mostra del Cinema di Venezia 2018

Clip da "Una storia senza nome"

Forte presenza italiana alla Mostra del Cinema di Venezia 75. Il cinema nostrano verrà rappresentato fin dal primo giorno da Sulla mia pelle di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il film, inserito nella sezione Orizzonti, racconterà la drammatica vicenda di Stefano Cucchi.

Adattamenti cinematografici a Venezia 75

Sempre per Orizzonti vi è grande attesa per l’adattamento de La profezia dell’armadillo, la graphic novel dal sapore agrodolce del fumettista Michele Rech in arte Zerocalcare, dell’esordiente Emanuele Scaingi con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto e Laura Morante. Nella stessa sezione troviamo infine Anna Foglietta alla regia di Un giorno all’improvviso. L’attrice sarà presente anche nel ruolo protagonista di una madre collante di un’intera famiglia.

Il ragazzo più felice del mondo, adattamento de L’amica geniale di Elena Morante, è in programma nella sezione Sconfini. Fuori concorso invece il film di Roberto Andò Una storia senza nome. Micaela Ramazzotti interpreta la segretaria di un produttore cinematografico impegnata anche nella collaborazione con un famoso sceneggiatore per cui scrive in incognito. Un poliziotto in pensione un giorno le regalerà il plot cinematografico per eccellenza: la vera storia del furto di un Caravaggio a Palermo nel 1969.



Il cinema italiano verraà rappresentato anche durante le Giornate degli autori con le anteprime di Ricordi? di Valerio Mieli con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo e Camilla Diana e Il bene mio di Pippo Mezzapesa con protagonista Sergio Rubini.