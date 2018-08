Crisi alle spalle?

Chiara Biasi e Simone Zaza sono tornati insieme? A parlare di un ritorno di fiamma tra la fashion blogger e il calciatore e il settimanale Chi che nelle sue Chicche di Gossip dice: “È riesplosa la passione tra il neo acquisto del Torino Simone Zaza, centravanti della Nazionale, e la blogger Chiara Biasi. I due si erano lasciati dieci mesi fa. Oggi la crisi sembra essere alle spalle”.

Per il momento i due non hanno lasciato dichiarazioni e spulciando i loro profili social non c’è nulla che possa pensare a un riavvicinamento… staremo a vedere!