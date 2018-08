"La nostra storia sta crescendo, è come se stessimo insieme da sempre", ha detto lui

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono conosciuti e innamorati nell’ultima edizione del Grande Fratello e adesso sono più innamorati che mai. I due si sono raccontati a “Novella 2000” di ritorno da un viaggio in India.

“La nostra storia sta crescendo, è come se stessimo insieme da sempre. Stiamo facendo dei piani per il futuro” ha detto Filippo. “Ancora non conviviamo ma Lucia dorme spesso a casa mia e stiamo facendo dei piani per il futuro, senza fretta. Ci sono dei progetti che ci riguardano e che inizieranno a settembre”.

“Quando sono entrato nella Casa sapevo che era probabile avere un’avventura, ma proprio non credevo di perdere la testa. All’inizio ero molto spensierato e forse è stata questa la chiave: la conoscenza tra me e Lucia e il conseguente avvicinamento reciproco, è stata del tutto naturale e spontanea. Di certo non credevo di uscire dal gioco con una fidanzata!”, ammette Filippo.

“Io ho ripreso il mio lavoro in una società di consulenza. Lucia lavorava come commessa e sta valutando anche lei il da farsi, se rientrare o aspettare. Ovviamente il mondo dello spettacolo interessa a tutti e due, ma se i nostri progetti dovessero sfumare non ne faremo un dramma”, conclude.