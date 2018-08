Le foto pubblicate su "Diva e Donna"

Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato le foto dell’attore Riccardo Scamarcio insieme alla sua nuova compagna: stiamo parlando dell’inglese Angharad Wood, 46 anni, ovvero 7 più grande di lui.

La rivista fa notare un forte somiglianza con l’ex di Scamarcio, Valeria Golino. I due sono stati paparazzati in treno mentre si stringono le mani e poi a spasso per le vie di Firenze tra shopping in libreria e cena romantica.

Angharad Wood a Londra ha un’agenzia di management che segue attori e scrittori.

Scamarcio e la Golino si ritroveranno sullo stesso red carpet al Festival del Cinema di Venezia dove presentano il film “I villeggianti” di Valeria Bruni Tedeschi. Tra i due i rapporti sono rimasti sereni.