La coppia pensa già al matrimonio

La loro storia non è davvero chiusa. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbero tornati insieme. In un’intervista al settimanale Oggi, D’Alessio ha dichiarato il grande amore per Anna che lo ha riportato sulla retta via.

“Le ho chiesto perdono – ha detto il cantautore napoletano-, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”. E gli ha fatto eco la Tatangelo: “Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia“.

•Amare e sorridere ❤️• Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: Ago 21, 2018 at 10:57 PDT

D’Alessio e Tatangelo verso il matrimonio

E infatti il prossimo passo potrebbe essere quello tanto agognato dalla bella cantante 31enne. Non è un mistero infatti che Anna Tantangelo da tempo desideri coronare il suo sogno d’amore con Gigi con il fatidico “sì”. E sembrerebbe infatti che i due stiano pensando proprio le nozze.

Secondo i rumors la cerimonia sarebbe vicinissima. Gigi le avrebbe già fatto persino la proposta. E il matrimonio infatti dovrebbe essere celebrato prestissimo, nel 2019 in primavera.

Foto da Twitter