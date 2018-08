Un evento che raccoglierà tantissimi artisti della musica italiana sulle note dei successi di Lucio Dalla

Un omaggio a Lucio Dalla che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni. “Lucio!”, lo speciale dedicato al cantautore bolognese, andrà in onda in prima serata venerdì 31 agosto su Canale 5. Da un’idea di Ron l’evento, registrato al Teatro Romano di Veronaraccoglierà artisti e cantanti italiani che si esibiranno per ricordare il grande Lucio Dalla. A condurre accanto a Ron Michelle Hunziker.

“Un’opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti – racconta Ron all’ANSA -. Fare questo evento al Teatro Romano di Verona è stata un’esperienza unica. Uno spettacolo di musica e di racconti, all’insegna della leggerezza, proprio come era Lucio”.

I cantanti che parteciperanno a “Lucio!”

Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco: Gaetano Curreri, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Noemi, Paola Turci. Un ricordo speciale verrà poi affidato a Gino Paoli e Roberto Vecchioni.

Un evento, prodotto da F&P Group in collaborazione con Festival della Bellezza, che fa da pendant al progetto musicale di Ron “LUCIO!” (Sony Music), un album composto da 12 brani di cui un inedito “Almeno Pensami”. Album nato dal desiderio di Ron di restituire, con voce e chitarra acustica, la poesia e il calore dei testi di Lucio Dalla. La raccolta comprende anche i duetti “Piazza Grande” e “Chissà se lo sai” e una nuova versione di “Come è profondo il mare” realizzata a partire dalla voce originale di Lucio accompagnata da un inedito arrangiamento.