Gli italiani dovranno fare i conti con maltempo e temperature che caleranno fino a 8 gradi in meno. Caldo al Sud

Nostalgia dell’autunno? Al Centronord, nel prossimo weekend, gli italiani dovranno fare i conti con maltempo e temperature che caleranno fino a 8 gradi in meno. L’abbassamento della colonnina di mercurio, secondo le previsioni dei meteorologi sarà meno accentuato al Sud, dove il maltempo colpirà in maniera meno forte e diffusa. Al Centronord si passerà dalle massime di 28-30 gradi di questi giorni a 22-24 mentre al meridione la diminuzione delle temperature sarà tra 2 e 6 gradi. Lombardia orientale, Triveneto, Emilia Romagna e Centro saranno le più colpite dal maltempo nel weekend.

Meteo, bel tempo al Sud

Bel tempo, sempre nel weekend in Sicilia, Sardegna, area tirrenica, alto Adriatico e in misura minore l’area ionica. Ci sarà, dunque, ancora tempo per qualche bagno a mare.