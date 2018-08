Il brasiliano è pronto a entrare nella dirigenza rossonera, ancora da discutere la posizione

Un atteso ritorno, quello di Ricardo Kakà al Milan. Stavolta, a differenza di quanto accaduto cinque anni fa, il brasiliano non indosserà nuovamente la maglia rossonera, ma sarà a San Siro per la sfida con la Roma di venerdì e per discutere, in questi giorni, del ruolo che andrà a ricoprire nella dirigenza del club, come preannunciato da Leonardo qualche settimana fa.

Al suo arrivo a Milano, l’ex fantasista era raggiante: “Sono felicissimo di essere qui e di tornare allo stadio, ho visto la partita di sabato contro il Napoli e adesso per venerdì spero in una vittoria contro la Roma. Il mio ruolo nella dirigenza? Ne parlerò con Leonardo“.

“Gattuso allenatore – prosegue Kakà – è una bellissima notizia per il Milan, la sua grinta è contagiosa e ha grande mentalità, sarà in grado di trasferirla ai giocatori. Spero che i risultati siano dalla sua. Avevo avuto già dei contatti con Fassone per entrare in società, ma avevo preferito dedicarmi ai miei figli”.