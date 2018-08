Non si tiene più Nadia Toffa e reagisce alla critiche degli haters. L’inviata de Le Iene su Instagram ha risposto all’ennesime insinuazioni sul suo stato di salute e agli attacchi di chi non crede a una sua effettiva ripresa.

Recentemente infatti c’è stato chi ha ipotizzato una falsa guarigione di Nadia Toffa la quale starebbe invece peggiorando e avrebbe affidato, mentendo così ai suoi fan deliberatamente, i suoi profili social ad amici e parenti. La conduttrice de Le Iene all’ultimo attacco ha sbottato:

Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions. […] Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto. No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me? E comunque le foto sono vere!