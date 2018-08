"MotherFatherSon" è un dramma psicologico con intrighi e giochi di potere

Richard Gere torna sul piccolo schermo dopo ben 25 anni con la serie tv “MotherFatherSon” in cui è il protagonista. La BBC ha diffuso la prima immagine della serie, composta da otto episodi che andranno in onda su BBC Two nel 2019.

Scritta da Tom Rob Smith e diretta da James Kent e Charles Sturridge, “MotherFatherSon” è un dramma psicologico con intrighi e giochi di potere.

Richard Gere interpreta un potente uomo d’affari che lavora nel mondo dei media. Suo figlio Caden, interpretato da Billy Howle, gestisce il giornale britannico di suo padre, ma il suo stile di vita autodistruttuvo rischia di mettere in crisi il buon nome della famiglia e non solo.