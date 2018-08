La conduttrice, in questi giorni, sta girando a Roma la fiction "La Dottoressa Giò"

Paura per la conduttrice di Canale 5, Barbara d’Urso, che sui social ha documentato la sua mattinata trascorsa in Pronto Soccorso. La conduttrice ha comunicato ai suoi follower di preso “una sorta di cazzotto in faccia“, senza specificare i dettagli dell’accaduto.

La conduttrice, in questi giorni, sta girando a Roma la fiction “La Dottoressa Giò” ed è proprio durante il set che sarebbe accaduta la disavventura. Il referto pubblicato su una Instagram Story parla di un elettrocardiogramma: per fortuna, nulla di grave per la nota conduttrice amata da milioni di italiani.