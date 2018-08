Il campione del mondo in carica non si è ancora fatto vedere all'autodromo dove domenica si correrà il GP d'Italia

Aumenta il mistero a Monza, teatro domenica del GP d’Italia di Formula 1, in relazione all’assenza di Hamilton. Il campione britannico, detentore del titolo e in lotta con Vettel per il mondiale piloti, non si era presentato ieri sul circuito lombardo, e anche oggi ha disertato sia la conferenza stampa di rito dei piloti, che quella che si tiene, di regola, all’interno del motorhome della Mercedes, postando, invece, un messaggio promozionale per uno sponsor sul suo account Twitter.

Always pushing, always striving, never stopping 💪🏾. @PUMA HYBRID pic.twitter.com/d6axEmrEBb — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 30 agosto 2018



Le frecce d’argento, dal canto loro, buttano acqua sul fuoco, assicurando che Lewis sarà presente domani per le prime sessioni di prove libere, ma tra gli appassionati c’è grande attesa per vedere se effettivamente, nella giornata di venerdì, l’inglese scenderà in pista.