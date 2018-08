“I feel blue”, ha scritto il cantante

Il rapper Biondo è stato uno dei concorrenti più in vista dell’ultima edizioni di Amici di Maria De Filippi. Amatissimo dalle giovani telespettatrici del programma, si è distinto anche per il suo colore di capelli che adesso, come ha mostrato lui stesso su Instagram è cambiato.

“I feel blue”, ha scritto il cantante. Se alcune sue ammiratrici l’hanno presa bene, per altre questo cambio look è stata una delusione. “Ti prego dimmi che e solo shampoo colorato”, “Biondo con i capelli blu nn e il vero biondo”, hanno scritto.

Che sia solo una fase?