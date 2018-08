Meghan Markle sempre più simile a Lady Diana indossa un abito troppo corto per Kensington Palace

Meghan Markle non riesce proprio a rispettare le regole reali. La duchessa di Sussex infatti ha dimostrato di non voler rinunciare del tutto alla sua passione per la moda e per il primo impegno al fianco di Harry dopo le vacanze estive ha scelto un look che a Kensington Palace non hanno gradito.

Meghan Markle ha partecipato alla prima del musical “Hamilton” in un abito total black davvero molto corto. Il protocollo royal infatti prescrive gonne sotto il ginocchio ma il minidress di Meghan è ben al di sotto del limite consentito. Sarà un caso che la Royal Family abbia diffuso solo primi piani della duchessa di Sussex?

Meghan Markle e Lady Diana a confronto

Ma c’è un precedente e in quel caso fu una sfida. Anche Lady D sfoggiò le sue splendide gambe in un evento ufficiale indossando per vendetta quello che tutti ricordano come l’abito dello scandalo. In quell’occasione Lady Diana volle affermare sè stessa dopo l’intervista in cui Carlo confessò di averla tradita con Camilla.

Foto da Twitter