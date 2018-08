Rosa e rosso sono state le nuance dell'opening della Mostra del Cinema di Venezia 2018

Cinema e glamour da sempre sono il binomio perfetto. E anche il red carpet d’apertura della 75a Mostra del Cinema di Venezia non ha deluso. Una sfilata di grandi star per le proiezioni di First Man di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Sulla mia pelle diretto da Alessio Cremonini con Alessandro Borghi ha tagliato il nastro di Venezia 2018.

Rosa e Rosso – I colori di Venezia 75

Il rosa e il rosso sono state le nuances favorite dagli artisti che hanno sfilato sul red carpet del Lido. Ad aprire la parata di stelle Naomi Watts in un abito a sirena multisfaccettato total pink Armani Privè, al contempo sensuale e romantica. Più austera Claire Foy, nel cast di First Man, in una misè midi e strutturata in rosa a contrasto con una maxi stola-poncho rosso Valentino.

Più delicata la scelta di colore della collega Olivia Hamilton in un abito con ampia gonna in tùlle rosa baby completato da un corpetto effetto tattoo con ricami floreali. Le fa da contraltare invece Lottie Moss, provocatoria in Ermanno Scervino rosa shocking con spacco vertiginoso.

Esagerata invece Eleonora Carisi in Alberta Ferretti che firma per lei un maxi dress a due lunghezza illuminato da un cinturone prezioso. Completa la palette Sveva Alviti anche per lei un abito a sirena fasciato fino allo scollo a cuore con coda piumata a gradazione di colore in tinta.

Anche toni metal sul red carpet di Venezia 75

Ma il red carpet di Venezia 75 è stato illuminato dai riflessi iridescenti dei toni metallici. Izabel Goulart ha sfilato con un abito dalle argentee reminiscenze elleniche firmato Alberta Ferretti. Oro invece per Daniela Santanchè, presente al Lido con un abito con punto focale sulla profonda scollatura.

Foto da Twitter