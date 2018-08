Eminem stupisce i suoi fan: ha pubblicato del tutto a sorpresa un nuovo album di inediti dal titolo “Kamikaze” che arriva nove mesi dopo “Revival”.

A darne l’annuncio è stato lui stesso sui social dicendo che il disco era disponibile in digitale.

Tried not 2 overthink this 1… enjoy. 🖕#KAMIKAZE Out Now – https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy

— Marshall Mathers (@Eminem) 31 agosto 2018