Ecco perché Giorgio Manetti non sarà a Uomini e Donne, Trono Over

Dopo diverse indiscrezioni, adesso è davvero ufficiale: Giorgio Manetti non ci sarà nella prossima edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Lui stesso ha raccontato, al settimanale Spy in edicola da oggi venerdì 31 agosto, che ha deciso di dedicarsi a un altro progetto.

Ecco cosa ha dichiarato: “Tutti si domandano quale sarà il mio futuro, ora posso dirlo: lunedì 17 settembre presento a Firenze la mia nuova attività imprenditoriale. Non posso anticipare alcun dettaglio, perché voglio che sia una sorpresa, posso solo dire che si tratterà di un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. L’attività si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle”.

E l’amore? “Sono sempre nella stessa situazione: single. Semmai ho delle frequentazioni estive, ma mi considero libero di fare quel che mi pare”, ha dichiarato Giorgio. Chissà come reagirà Gemma…