Non c’è stato scampo per il 23enne Fabio Poddi, di Cabras, coinvolto nella notte in un terribile schianto sulla Ss 131, in provincia di Oristano, al km 72,100 in direzione Cagliari. Il giovane stava percorrendo la statale quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, ha urtato il guardrail laterale, per poi finire sulle barriere jersey che separano le corsie.

Oristano, schianto mortale nella notte

L’auto ha quindi carambolato ribaltandosi e sbalzando fuori dall’abitacolo il giovane. La Toyota Yaris ha rotolato sull’asfalto ed è stata poi centrata da un’altra auto che viaggiava nella stessa direzione. Il ragazzo è morto sul colpo nella ricaduta. Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare il corpo e il personale del 118.