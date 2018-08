L'attrice ha sentito la necessità di confidare le sue paure e preoccupazioni a TgCom in una lunga intervista

È uno sfogo doveroso, sentito e atteso quello di Serena Grandi. L’attrice ha sentito la necessità di confidare le sue paure e preoccupazioni a TgCom in una lunga intervista pubblicata dal sito di informazione: “La nostra storia è finita più di un anno fa, ma lui mi perseguita con telefonate e incursioni sotto casa, ho paura”.

Parole che si riferiscono all’ex fidanzato, Luca Iacomoni. “Sono molto provata. Ho cercato di tenerlo a freno, ma non ci sono riuscita. Ho dovuto ricorrere a un legale, con tanto di denuncia dai carabinieri. Non parlo di violenza fisica, ma telefonate giorno e notte e messaggi e infinite mail. Ho tenuto tutto, le forze dell’ordine mi hanno detto che avevano bisogno di prove. Ora c’è un ordine di restrizione, con tanto di querela ed esposto”.

L’attrice ha ripercorso le varie tappe della loro storia: “Da tempo le cose tra noi non funzionavano, sono una donna indipendente, una guerriera e mi sono resa conto che avevo al mio fianco un uomo senza gli attributi. La verità è che non accetta la fine di questa storia, e sono tanti gli uomini che non se ne fanno una ragione, ma perché? La mia è una battaglia anche per tutte le donne che stanno vivendo il mio stesso dramma”.