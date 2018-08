A riposare, nel weekend, sarà il Benevento. Il Livorno fa il suo debutto sul campo del Pescara

Dopo tante polemiche, è iniziato la settimana scorsa il campionato di Serie B, che torna in campo per la seconda giornata di questa particolare stagione a diciannove squadre, in attesa di possibili clamorosi ribaltoni da parte del Collegio di Garanzia CONI. Ad aprire il programma del weekend è il Palermo, reduce dal pareggio al debutto, contro la Cremonese.

Tra le sfide più attese il secondo derby in due giornate per il Padova, che dopo il pari esterno a Verona sfida in casa il Venezia, mentre il Livorno, che una settimana fa aveva riposato per la turnazione dettata dal numero dispari di partecipanti, fa il suo ritorno in cadetteria sul campo del Pescara. A riposare, stavolta, è il Benevento, deciso a una rapida risalita in Serie A.

I risultati della 2a giornata

Palermo-Cremonese 2 – 2 Marcatori: 26′ p.t. Trajkovski (P), 19′ s.t. Strefezza (C), 37′ s.t. Mogos (C), 43′ s.t. Mazzotta (P).

Carpi-Cittadella (sabato ore 18:00)

Cosenza-Verona

Padova-Venezia

Spezia-Brescia

Pescara-Livorno (domenica ore 18:00)

Crotone-Foggia (domenica ore 21:00)

Lecce-Salernitana

Perugia-Ascoli

La classifica

Cittadella 3

Foggia 3

Venezia 3

Brescia 1

Perugia 1

Pescara 1

Cremonese 1

Palermo 1

Salernitana 1

Ascoli 1

Cosenza 1

Benevento 1

Lecce 1

Carpi 0

Crotone 0

Livorno 0*

Spezia 0

*una partita in meno