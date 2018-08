Torna il capitano Rolando Mandragora, che nelle amichevoli di inizio giugno aveva vestito la maglia della nazionale maggiore

Sono ventotto i convocati del selezionatore dell’Under 21 Gigi Di Biagio per le due amichevoli di inizio settembre in programma contro Slovacchia e Albania. Tanti volti già noti, da Barella a Locatelli, ma anche qualche nome nuovo per queste due gare in preparazione dell’Europeo 2019, del quale l’Italia sarà paese ospitante insieme a San Marino.

Prima chiamata, infatti, per alcuni dei giovani più intriganti del panorama nazionale, su tutti Sandro Tonali del Brescia e Alessandro Bastoni, prestato dall’Inter al Parma. Ritorna, invece, il capitano Rolando Mandragora, che a giugno aveva vestito la maglia della nazionale maggiore.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta).

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).