In programma la proiezione del film di Bradley Cooper, dei fratelli Coen e di Oliver Assayas

La terza giornata di Venezia 75 è segnata dalla proiezione di A star is born. Grande attesa infatti per la pellicola d’esordio di Bradley Cooper dietro alla macchina da presa. Ma tanta curiosità anche per Lady Gaga per la prima volta nel ruolo di attrice protagonista. Il film è il remake dell’omonimo classico del 1937 con Judy Garland. Nel cast lo stesso Cooper che interpreta Jackson Maine, cantante country di successo, che scopre il talento della sconosciuta Ally e la aiuta a raggiungere il successo.

La soundtrack di A star is born

1. Intro

2. Black Eyes – Cantata da Bradley Cooper.

3. Somewhere Over The Rainbow

4. Fabulous French

5. La Vie En Rose – Cantata da Lady Gaga.

6. I’ll Wait For You

7. Maybe It’s Time – Cantata da Bradley Cooper.

8. Parking Lot

9. Out of Time – Cantata da Bradley Cooper.

10. Alibi – Cantata da Bradley Cooper.

11. Trust Me

12. Shallow – Cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper

13. First Stop, Arizona

14. Music To My Eyes – Cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper.

15. Diggin’ My Grave – Cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper.

16. I Love You

17. Always Remember Us This Way – Cantata da Lady Gaga.

18. Unbelievable

19. How Do You Hear It?

20. Look What I Found – Cantata da Lady Gaga.

21. Memphis

22. Heal Me – Cantata da Lady Gaga.

23. I Don’t Know What Love Is – Cantata da Lady Gaga e Bradley Cooper.

24. Vows

25. Is That Alright? – Cantata da Lady Gaga.

27. Why Did You Do That? – Cantata da Lady Gaga.

28. Hair Body Face – Cantata da Lady Gaga.

29. Scene 98

30. Before I Cry – Cantata da Lady Gaga.

31. Too Far Gone – Cantata da Bradley Cooper.

32. Twelve Notes

33. I’ll Never Love Again (Film Version) – Cantata da Lady Gaga.

34. I’ll Never Love Again (Extended Version) – Cantata da Lady Gaga.

I fratelli Coen e Oliver Assayas a Venezia 75

Tra le presenze della terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia anche i fratelli Coen che presenteranno The ballad of Buster Scruggs, un western antologico suddiviso in sei storie diverse. Il film in realtà era nato come una serie tv e segna il debutto di Ethan e Joel Coen sul piccolo schermo con Netflix.

Ultimo appuntamento del terzo giorno al Lido quello con Oliver Assayas e il suo Doubles vies Juliette Binoche e Guillaume Canet. Una pellicola basata sul dilemma, a partire dalla presunta scomparsa del libro cartaceo a vantaggio del digitale, delle nuove tecnologie.