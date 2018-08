Arrivo in grande stile per la protagonista di "A star is born"

Arrivo in grande stile per Lady Gaga. La cantante arriva a Venezia 75 per la presentazione di A star is born, il film diretto da Bradley Cooper di cui è protagonista. Posa e look da diva attirano gli sguardi di chi l’attendeva fin dall’inizio della Mostra del Cinema 2018.

Il look di Lady Gaga per Venezia 75

Lady Gaga ha scelto un tubino nero total black scollato con inserti metallici e in seta abbinato a décolleté a punta tono su tono. Ha scelto di approdare in laguna su un motoscafo retrò, seduta con gamba accavallata. Posa supersexy in pendant con il make up e fila di torchon sulla fronte in pieno stile anni ’40.

Altra grande star attesa Emma Stone a Venezia 75 per The Favourite di Yorgos Lanthimos. Per lei un morbido minidress glicine scintillante della collezione Cruise Louis Vuitton (di cui è testimonial) con corpetto microplissè e gonna a portafoglio. Sul red carpet invece ha sfilato con un long dress, sempre Louis Vuitton, dalle romantiche trasparenze nei toni del crema con ricami in argento e profonda scollatura. Con lei Olivia Colman, interprete della cugina che le contende il titolo di “favorita” della regina Anna nell’Inghilterra di inizio ‘700.