Primo incidente di percorso nell'ambientamento in Inghilterra per l'ex portiere della Roma

Se la Roma piange per le prime prestazioni in giallorosso di Olsen, l’ex romanista Alisson non ha avuto il miglior inizio con la maglia del Liverpool. Nella partita di Premier League contro il Leicester City, il portiere brasiliano ha tentato uno dei dribbling avventati a cui aveva abituato il pubblico dell’Olimpico, salvo perdere il pallone e regalare un facile goal a Rachid Ghezzal, fratello dell’ex di Parma e Siena Abdelkader.

Una papera clamorosa, il cui video ha fatto rapidamente il giro del web, divenendo virale sui social network. Fortunatamente per il numero uno del Brasile, i Reds hanno ugualmente portato a casa i tre punti, confermandosi a punteggio pieno dopo quattro giornate.